Регулярное употребление в пищу орехов - одна из лучших профилактик онкологических заболеваний для человека. К такому выводу пришла группа исследователей Йельского университета, передает ТСН .

В соответствии с результатами исследований, люди, страдающие раком толстой кишки, которые регулярно едят орехи, имеют существенно меньший риск смертельного исхода, чем те, кто орехи не ест. Так, в два раза минимизировать рецидивы помогут миндаль, фундук, кешью и грецкий орех. Для такого результата нужно съедать, по меньшей мере, шесть орехов в неделю.

Наиболее полезны в орехах микроэлементы, такие как медь, цинк, марганец, железо и селен. Селен препятствует развитию рака и заболеваний сердца.

Также, по словам ученых, орехи могут предотвратить сахарный диабет. Но важно понимать, что орехи являются отличной профилактикой, но не лечением. Важно помнить, что данный продукт богат на витамины и минеральные вещества, прежде только - это жирные кислоты Омега-3.

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