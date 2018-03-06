|Космос: В Украину приедет астронавт NASA
|06.03.2018 22:10
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Брезник проведет встречу в Музее космонавтики им. Королева, в Житомире.
В Украину приедет астронавт NASA, полковник Воздушных сил США
Рэндольф Джеймс Брезник. Об этом сообщает пресс-служба Музея
космонавтики им. Сергея Павловича Королева.
Как отмечается, мероприятие проводится по инициативе Посольства США в Украине.
Астронавт известный украинцам тем, что развернул сине-желтый флаг на Международной космической станции в октябре 2017 года. Флаг он взял в Днепре, когда вместе с семьей в 2016 году посещал город. Оказалось, что его сын родился в Днепре.
svodka.net/
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