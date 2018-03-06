Брезник проведет встречу в Музее космонавтики им. Королева, в Житомире.

В Украину приедет астронавт NASA, полковник Воздушных сил США Рэндольф Джеймс Брезник. Об этом сообщает пресс-служба Музея космонавтики им. Сергея Павловича Королева.



Так, 16 марта Брезник проведет встречу в Музее космонавтики им. Королева, в Житомире, информирует svodka.net.

Как отмечается, мероприятие проводится по инициативе Посольства США в Украине.

Астронавт известный украинцам тем, что развернул сине-желтый флаг на Международной космической станции в октябре 2017 года. Флаг он взял в Днепре, когда вместе с семьей в 2016 году посещал город. Оказалось, что его сын родился в Днепре.

svodka.net/

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