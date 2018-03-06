Активисты "Автомайдана" устроили акцию у базы бывшего подразделения "Беркут" в ответ на "неправомерные действия спецназовцев" во время сноса палаточного городка под Верховной Радой. Ворота базы активисты облили красной краской и рассыпали возле них куриные перья. Нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко заявил, что "главная задача на данный момент – наказать исполнителей" преступных приказов на Майдане, потому что именно это разрушит систему. "Надо выходить на улицы и показывать, что это курятник, который здесь находится, – он не вечный. Они – рабы системы... Это не спецподразделение. Это курятник, в котором одни петухи сидят", – заявил внефракционный нардеп Владимир Парасюк. В ходе акции активисты сожгли флаг подразделения "Беркут". "Громадське" вело прямую трансляцию акции в YouTube. | "Автомайдан" устроил акцию на базе бывшего "Беркута" Фото: Sergii Kostezh / Facebook Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Верховной Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Кроме Нужненко, пострадал журналист "Громадського" Богдан Кутепов, а корреспондента Insider "вытолкали пинками за периметр, угрожая газовым баллоном".видео Видео: Громадське Телебачення / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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