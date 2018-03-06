"Это не спецподразделение. Это курятник, в котором одни петухи сидят". "Автомайдан" приехал на базу экс-"Беркута". Видео
06.03.2018 22:10
Активисты "Автомайдана" устроили акцию у базы бывшего подразделения
"Беркут" в ответ на "неправомерные действия спецназовцев" во время
сноса палаточного городка под Верховной Радой. Ворота базы
активисты облили красной краской и рассыпали возле них куриные
перья. Нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко заявил, что "главная
задача на данный момент – наказать исполнителей" преступных
приказов на Майдане, потому что именно это разрушит систему. "Надо
выходить на улицы и показывать, что это курятник, который здесь
находится, – он не вечный. Они – рабы системы... Это не
спецподразделение. Это курятник, в котором одни петухи сидят", –
заявил внефракционный нардеп Владимир Парасюк. В ходе акции
активисты сожгли флаг подразделения "Беркут". "Громадське" вело
прямую трансляцию акции в YouTube. | "Автомайдан" устроил
акцию на базе бывшего "Беркута" Фото: Sergii Kostezh / Facebook
Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под
Верховной Радой произошли стычки между полицией и
протестующими. В движении "Визволення" проинформировали,
что были госпитализированы 11 активистов. В МВД
сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Кроме
Нужненко, пострадал журналист "Громадського" Богдан Кутепов, а
корреспондента Insider "вытолкали пинками за периметр,
угрожая газовым баллоном".видео
Видео: Громадське Телебачення / YouTube