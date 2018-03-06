Среди самых богатых людей планеты - 7 украинцев Ежегодный список наибагатейших людей планеты опубликовало всемирно известное издание «Форбс».



В этом году в списке самых богатых оказались семь наших соотечественников. Лидирующее место между них, как и «звание» самого богатого в Украине - у Рината Ахметова (5,5 млрд долларов активов). Константин Жеваго (банк «Финансы и кредит») владеет активами в 1,6 млрд долларов. Бизнесмен Юрий Косюк - 1,5 млрд долларов, у зятя Кучмы Виктора Пинчука 1,4 млрд долларов, У совладельца группы «Приват» Геннадия Боголюбова 1,2 млрд долларов, а у его партнера Игоря Коломойского 1 млрд долларов. У народного депутата Вадима Новинского также в активах 1 млрд долларов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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