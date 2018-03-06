Ульяна Супрун не хочет, чтобы ее поздравляли с 8 марта и призывает всех бороться с гендерной дискриминацией в отношении женщин.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

"Приближается 8 марта, и у моего рабочего места появляется все больше букетов с цветами и поздравлений с праздником. Хочу попросить не приветствовать меня в этот день. НЕ дарить цветов и других подарков. Потому что воспринимаю 8 марта или любой другой праздник как повод приветствовать женщину с тем, что она женщина. А если таким образом вы хотите поддержать мои, как женщины, права и свободы - цветы и особый день для этого также не нужны ", - заявила в. о. министра здравоохранения.

Супрун считает, что борьба против гендерной дискриминации - важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживает не подарками раз в год, а активной гражданской позицией. Кроме того, она призвала поддерживать женщин, которые подверглись насилию или дискриминации.

"Если знаете о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин - поддерживайте этих женщин! Сообщайте соответствующие государственные структуры и организации, защищающие права женщин", - написала исполняющая обязанностей.

Также Ульяна Супрун рассказала о кампании # Wiki4Women, которую запустили ЮНЕСКО и Википедия. Проект направлен на более широкое представление женщин в информационной среде.

Ранее, в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцов жаловаться на поддельные лекарства. Так как не располагает данными об объемах фальсификата в аптеках через трехлетний мораторий на проверку.

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