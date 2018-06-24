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Вишукана Джіджі Хадід прикрасила обкладинку Vogue
24.06.2018 22:41
Для Джіджі Хадід красуватися на обкладинці журналу Vogue - справа звична, в наступному місяці 23-річна модель прикрасить обкладинку австралійського випуску модного видання, якому дала відверте інтерв'ю про роль жінки в сучасному світі і про своє ставлення до професії.

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Джіджі каже, що найважливіший урок, який їй довелося отримати в якості моделі, це здатність вчасно говорити «ні».

«Кожен повинен вміти сказати «ні» і навчитися боротися за свої права. Я багато чому навчилася в цій професії, дізналася про свої пріоритети і про управління часом», - заявляє вона.

При цьому Джіджі, яка на даний момент є однією з найбільш затребуваних моделей сучасності, себе еталоном зовсім не вважає.

«Я не думаю, що я найкраща, але кожен день я намагаюся чогось навчитися, дізнатися щось нове про те, чим я займаюся. Я розумію, що багато в чому зобов'язана своєму відомому прізвищу. Мої батьки починали з нуля, а я тепер працюю, щоб не вдарити в бруд обличчям перед ними», - додає Хадід.

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