Для Джіджі Хадід красуватися на обкладинці журналу Vogue - справа звична, в наступному місяці 23-річна модель прикрасить обкладинку австралійського випуску модного видання, якому дала відверте інтерв'ю про роль жінки в сучасному світі і про своє ставлення до професії.







Джіджі каже, що найважливіший урок, який їй довелося отримати в якості моделі, це здатність вчасно говорити «ні».



«Кожен повинен вміти сказати «ні» і навчитися боротися за свої права. Я багато чому навчилася в цій професії, дізналася про свої пріоритети і про управління часом», - заявляє вона.



При цьому Джіджі, яка на даний момент є однією з найбільш затребуваних моделей сучасності, себе еталоном зовсім не вважає.



«Я не думаю, що я найкраща, але кожен день я намагаюся чогось навчитися, дізнатися щось нове про те, чим я займаюся. Я розумію, що багато в чому зобов'язана своєму відомому прізвищу. Мої батьки починали з нуля, а я тепер працюю, щоб не вдарити в бруд обличчям перед ними», - додає Хадід.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ані Лорак налякала невдалою пластичною операцією (ФОТО)

Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура про багато чому свої джіджі Теги: обкладинка