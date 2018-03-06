Шум, устроенный «Газпром«ом вокруг транзита газа через Украину, преследует две основные цели. Первая – выдавить из правительства ФРГ согласие на строительство ветки «Северный поток-2». Вторая – добиться отмены решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза, — пишет Сергей Климовский.

«Газпром» к декабрю 2017 г. прошел в Германии все согласования по этой трубе на местном уровне и победно заявлял, что ожидает позитивного решения от последней инстанции – федерального правительства к середине марта. Но возникла проблема с правительством: коалиция ХДС/ХСС и СДПГ складывалась неспешно и заявление о том, что партии пришли к соглашению появилось только 7 февраля. Портфель главы МИД в ней выделяли члену СДПГ Мартину Шульцу – «большому другу» Москвы. От этого в Москве был нервный тик, а в СДПГ ожесточённая борьба и интриги в стиле Коминтерна. В итоге группа «»Газпром» и Шрёдер» удалила Шульца не только с поста будущего главы МИД, который остался за настоящим другом Москвы Зигмаром Габриэлем, но и с поста главы партии. «Газпром» денег не жалел. Коррупция таки погубит СДПГ, её рейтинг упал до 16%, информирует svodka.net.

«Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», – отметил Медведев.

Напомним, что 2 марта «Газпром» на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам с целью демонстрации того, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

Позже российский монополист заявил о разрыве контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» о поставке и транзите природного газа, а также направил уведомление о начале процедуры расторжения соответствующих договоров.

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