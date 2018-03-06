Большинство производителей молока против принятых механизмов распределения господдержки животноводства

Большинство производителей молока выступают против нынешних механизмов государственной поддержки отрасли животноводства в связи с "ручным" распределением бюджетных средств через специальные региональные комиссии.

Согласно пресс-релизу Всеукраинской аграрной рады (ВАР), по результатам голосования, проведенного между участников ХІ Молочного конгресса, 93,2% производителей молока высказались против утвержденных Кабмином порядков распределения господдержки АПК на 2018 год.

По мнению 74,03% молочников, приемлемой программой государственной помощи могла бы стать выплата дотации на 1 грн реализованной дотационной продукции. Около 14,3% производителей предпочитают выплату дотации на 1 га, занятый под выращивание дотационных культур.

Около 97,44% производителей отметили, что предпочитают автоматическую выплату дотаций, объем которых пропорционален выручке - так называемой "квазиакумуляции НДС", но с учетом ряда доработок, которые были предложены ВАР в середине прошлого года. Лишь 2,6% участников конгресса высказались в поддержку других видов государственной поддержки, распределение которых осуществляется через региональные комиссии.

По мнению заместителя председателя ВАР Михаила Соколова, направленные Кабмином на государственную поддержку отрасли животноводства 4 млрд грн хотя и превышают прошлогодний показатель, но "сельхозпроизводители действительно не увидят этих дотаций, поскольку утвержденный механизм господдержки будет помогать обогащению отдельных компаний".

Согласно опросу, 80% производителей молока убеждены, что при распределении государственных дотаций через региональные комиссии аграрии могут столкнуться с коррупцией в виде "откатов".

Как сообщалось, общая сумма господдержки АПК в бюджете на 2018 год составит 7,3 млрд грн против 6,3 млрд грн в 2017 году.

В качестве госпомощи предусмотрено выделение 4 млрд грн на поддержку животноводства, 945 млн грн - на программу 25%-й компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на поддержку фермерских хозяйств.

Кроме того, предусмотрено 300 млн грн на программу поддержки развития хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников и уход за ними. На программу удешевления кредитов выделят 66 млн грн, на затраты Аграрного фонда по хранению, перевозке, переработке и экспорту продукции интервенционного фонда – 52 млн грн.