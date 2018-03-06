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Посольство Украины в РФ опровергло обращение Собчак с просьбой разрешить въезд в Крым
06.03.2018 22:20
Посольство Украины в РФ опровергло обращение Собчак с просьбой разрешить въезд в Крым
В посольстве заявили, что не получали никаких писем или обращений
Украинское посольство в России опровергло информацию об обращении Собчак за разрешением на въезд в Крым.
Посольство Украины в РФ опровергло обращение Собчак с просьбой разрешить въезд в Крым Ксения Собчак. Фото: joinfo.ua

Об этом заявили представители посольства, передает "УНИАН".

Как сообщается, никаких писем или обращений от Ксении Собчак украинское посольство не получало.

Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины.

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