Посольство Украины в РФ опровергло обращение Собчак с просьбой разрешить въезд в Крым В посольстве заявили, что не получали никаких писем или обращений Украинское посольство в России опровергло информацию об обращении Собчак за разрешением на въезд в Крым. Ксения Собчак. Фото: joinfo.ua Об этом заявили представители посольства, передает " УНИАН ". Как сообщается, никаких писем или обращений от Ксении Собчак украинское посольство не получало. Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины . Адвокаты Собчак подали на Жириновского заявление в Генпрокуратуру

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