|Посольство Украины в РФ опровергло обращение Собчак с просьбой разрешить въезд в Крым
|06.03.2018 22:20
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В посольстве заявили, что не получали никаких писем или обращенийУкраинское посольство в России опровергло информацию об обращении Собчак за разрешением на въезд в Крым.
Ксения Собчак. Фото: joinfo.ua
Об этом заявили представители посольства, передает "УНИАН".
Как сообщается, никаких писем или обращений от Ксении Собчак украинское посольство не получало.
Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины.
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