Оружейная компания Remington отложила банкротство на неделю Американский производитель оружия Remington Outdoor Co. отложил подачу заявления о банкротстве в суд на неделю, поскольку Bank of America отказался от участия в согласительной процедуре с кредиторами. Как говорится в сообщении на сайте Remington, дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта. О предстоящем банкротстве оружейная компания объявила еще 14 февраля. Административным агентом в рамках согласительной процедуры вместо Bank of America выступит Ankura Trust Co., которая специализируется на работе с проблемными компаниями и долгами. Как ожидается, реструктуризация в процессе банкротства позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн. Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.



