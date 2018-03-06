Россия во многих отношениях стала пагубной, разрушительной силой,

Великобритания не будет принимать участия в чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери в городе Солсбери стоит Москва, заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон, передает Bloomberg, информирует svodka.net.

«Мне кажется, нам придется серьезно обсудить вопрос наших отношений с Россией. Мне кажется, сложно представить, чтобы Великобритания была представлена на чемпионате мира, как обычно», — заявил он.

Он подчеркнул, что власти пока не знают точно, что именно произошло в Солсбери, но вместе с тем отметил: «Очевидно, к сожалению, что Россия во многих отношениях стала пагубной, разрушительной силой, и Великобритания — в числе лидеров в мире по попыткам противостоять такой деятельности», — сказал министр.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Великобритании также передало, что Лондон может пересмотреть решение об отправке чиновников на ЧМ-2018. Советник Джонсона позднее уточнил, что министр не предлагал отозвать участие сборной Англии в чемпионате мира, передает The Independent. Джонсон высказался за то, чтобы на первенство не поехали госслужащие, пояснил советник.

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МИД Великобритании уже уточнил, «что это [отказ от принятия участия в ЧМ-2018] не касается спортсменов», сообщил РБК руководитель пресс-службы Оргкомитета ЧМ-2018 Антон Лисин. На просьбу РБК прокомментировать заявление Бориса Джонсона официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила: «Дикость».

Министр иностранных дел Великобритании также допустил введение санкций против Москвы.

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