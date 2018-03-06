|Порошенко: МВФ не может диктовать нам законы
|06.03.2018 22:28
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Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредят суверенитету УкраиныПрезидент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы.
Фото: english.alarabiya.net
Об этом он заявил в интервью Financial Times.
"Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредят суверенитету Украины", - сказал он.
Президент отметил, что требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.
"Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - сказал Порошенко.
Он отметил успешное голосование Радой за свой законопроект про Антикоррупционный суд в первом чтении.
Президент заявил, что готов подписать законопроект, если он будет соответствовать Конституции Украины.
Кроме того, глава государства отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он привел пример образовательной и пенсионной реформ, а также реформы здравоохранения.
Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущие повышения цен на газ, которые требовал МВФ, не чувствуют эффекта от реформ.
Напомним, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.