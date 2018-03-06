|Любимый пропагандист Путина спел украинскую песню в эфире Кремль ТВ
|06.03.2018 22:34
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Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев исполнил фрагмент украинской народной песни и заявил, что часто делал это во времена своей юности.
Дискутируя с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом о тяге украинцев к своей культуре, он решил поиронизировать над данной темой и спел часть куплета известной песни «Ти ж мене підманула» в эфире своей программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», информирует svodka.net.
«Я, советский пионер, в 70-е годы в городе-герое Москве пел украинские песни и меня никто не подозревал в украинском национализме. Как сейчас помню: «Ти казала у середу підем разом»… Ты смотри!» — ехидно отметил пропагандист.
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