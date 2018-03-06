После выборов в штате Трипура, на которых коммунисты потерпели поражение, толпа сбросила с постамента изваяние Владимира Ленина. | Снос памятника Ленину стал эпизодом политической борьбы в Индии Фото: EPA Толпа с помощью бульдозера повалила статую, стоявшую в центре города.ВИДЕО Видео: Alexander CY / YouTube По данным газеты, случай связан с потерей коммунистами власти в штате Трипура регионе. На выборах, которые прошли на выходных, победила Народная партия Индии.Как сказал Субраманиан Свами, член парламента от этой политсилы, Ленин – "иностранец и в некотором смысле террорист". Он предложил коммунистам забрать изваяние и поклоняться ему в их штаб-квартире.Инциденту в Белонии предшествовали стычки возле избирательных участков в различных населенных пунктах штата, отмечает издание. Коммунистическая партия Индии и Народная партия Индии обвиняют друг друга в применении насилия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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