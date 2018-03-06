После выборов в штате Трипура, на которых коммунисты потерпели
поражение, толпа сбросила с постамента изваяние Владимира Ленина.
| Снос памятника Ленину стал эпизодом политической борьбы в
Индии Фото: EPA Толпа с помощью бульдозера повалила статую,
стоявшую в центре города.ВИДЕОВидео: Alexander CY / YouTube По данным
газеты, случай связан с потерей коммунистами власти в штате Трипура
регионе. На выборах, которые прошли на выходных, победила Народная
партия Индии.Как сказал Субраманиан Свами, член парламента от этой
политсилы, Ленин – "иностранец и в некотором смысле
террорист". Он предложил коммунистам забрать изваяние и поклоняться
ему в их штаб-квартире.Инциденту в Белонии предшествовали стычки
возле избирательных участков в различных населенных пунктах штата,
отмечает издание. Коммунистическая партия Индии и Народная
партия Индии обвиняют друг друга в применении насилия.
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