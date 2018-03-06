В Оболонском районном суде в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля допросят Оксану Медиеву. Свидетель проживает в оккупированном Крыму, передает со ссылкой на .

Решение о допросе Медиевой принял председательствующий судья Владислав Девятко. Допрос свидетеля состоится во время заседания 21 марта 2018 года с помощью видеосвязи.

"Суд постановил: допросить Медиеву Оксану Олеговну путем видеоконференцсвязи с города Симферополь, Автономная Республика Крым, 21 марта 2018 года", - огласил судья Девятко.

Известно, что женщина якобы была пассажирской в автобусе, который якобы остановили митингующие в Корсунь-Шевченковском (Черкасская область) 20 февраля 2014 года.

Напомним, в суде по делу госсовета Виктора Януковича во вторник, 6 марта, допросили свидетеля стороны защиты Андрея Черткова, старшего диспетчера "Украэроруха" в Днепре. В ходе дачи показаний он сообщил, что 22 февраля 2014 года заступил на дежурство и по указанию Александра Турчинова получал команду о возвращении двух вертолетов в Харьков. Также в суде был допрошен прежний министр иностранных дел Леонид . Заслушав двух свидетелей Оболонский районный суд перенес заседание в деле по госизмене Януковича на 14 марта.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд отказал стороне защиты Януковича в удовлетворении ходатайства о повторном допросе в качестве свидетеля действующего главы государства Петра Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира