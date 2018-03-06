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Пишнотіла Астаф"єва похизувалась фігурою у прозорому мереживному боді (ФОТО)
06.03.2018 22:39
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Зваблива співачка Даша Астаф'єва, яка днями пожалілась шанувальникам на свою зайву вагу і зібралась худнути, здивувала шанувальників фотосесією у чорній мереживній білизні.

Світлинами зірка поділилась у своєму Інстаграмі. На фото Даша позує у мереживному боді, яке ледь приховує всі інтимні місця. Образ доповнили туфлі на невеличкому каблуці та чорна накидка.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 6 Бер 2018 р. о 10:45 PST



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 6 Бер 2018 р. о 9:34 PST


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