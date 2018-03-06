|Пишнотіла Астаф"єва похизувалась фігурою у прозорому мереживному боді (ФОТО)
|06.03.2018 22:39
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Зваблива співачка Даша Астаф'єва, яка днями пожалілась шанувальникам на свою зайву вагу і зібралась худнути, здивувала шанувальників фотосесією у чорній мереживній білизні.
Світлинами зірка поділилась у своєму Інстаграмі. На фото Даша позує у мереживному боді, яке ледь приховує всі інтимні місця. Образ доповнили туфлі на невеличкому каблуці та чорна накидка.
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