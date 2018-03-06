|Новые iPhone удивили неприятной особенностью
|06.03.2018 22:42
|
В iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X обнаружилась неожиданная проблема.
Владельцы «яблочных» гаджетов испытывают проблемы с работой камеры на морозе. При низкой температуре не срабатывает вспышка, хотя фонарик при таких же условиях включается, информирует svodka.net.
На эту проблему пользователи жалуются на протяжении нескольких месяцев. В официальной инструкции Apple рекомендовано использовать устройства iOS при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия. Однако пользователи утверждают что вспышка не срабатывает при температуре выше нуля: в частности, при 7 и даже 10 градусах тепла.
Об этом сбое сообщается на форуме на официальном сайте Apple. Владельца iPhone 8 Plus, который пожаловался на проблему, поддержали более тысячи человек.
Один из пользователей Twitter наглядно продемонстрировал, что сбой есть.
Читайте: iPhone отказывается работать в морозную погоду
К сожалению, проблему не решает и обновление операционной системы: об этом рассказал пользователь, тестирующий бета-версию iOS 11.3.
В Apple пока никак не отреагировали на информацию о проблеме.