В iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X обнаружилась неожиданная проблема.

Владельцы «яблочных» гаджетов испытывают проблемы с работой камеры на морозе. При низкой температуре не срабатывает вспышка, хотя фонарик при таких же условиях включается, информирует svodka.net.

На эту проблему пользователи жалуются на протяжении нескольких месяцев. В официальной инструкции Apple рекомендовано использовать устройства iOS при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия. Однако пользователи утверждают что вспышка не срабатывает при температуре выше нуля: в частности, при 7 и даже 10 градусах тепла.

Об этом сбое сообщается на форуме на официальном сайте Apple. Владельца iPhone 8 Plus, который пожаловался на проблему, поддержали более тысячи человек.

Один из пользователей Twitter наглядно продемонстрировал, что сбой есть.

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К сожалению, проблему не решает и обновление операционной системы: об этом рассказал пользователь, тестирующий бета-версию iOS 11.3.

В Apple пока никак не отреагировали на информацию о проблеме.

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