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Вдова Литвиненко: Люди у власти в РФ поняли, что им все сходит с рук
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06.03.2018 22:42
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Вдова убитого в Лондоне экс-сотрудника ФСБ России Александра
Литвиненко Марина Литвиненко накануне отравления бывшего
российского шпиона Сергея Скрипаля предупреждала, что спецслужбы РФ
готовы вернуться к практике уничтожения противников режима за
рубежом. Литвиненко: Много людей были убиты КГБ спустя много
лет. Как можно быть уверенными, что ФСБ не займутся тем же? Фото:
ЕРА "Я не хочу давать каких-то страшных прогнозов, но то, как
сейчас делается правосудие, как люди оказываются в тюрьме в России,
совершенно по надуманным обвинениям, то такое вполне
возможно", – рассказала она.Марина Литвиненко подчеркнула, что
российские власти готовы на многое, вплоть до физической ликвидации
оппонентов."После того как нынешний глава ФСБ Александр Бортников
рассказал, что вся история ВЧК и КГБ – это было просто абсолютно
правильным и верным. И они являются правопреемниками этой
организации. Мы знаем, как много людей были убиты по истечении
очень многих лет. Как мы можем быть уверены в том, что эти
правопреемники не начнут заниматься тем же самым в наше
время?" – пояснила она.По мнению вдовы Литвиненко, новый срок
президента Владимира Путина может оказаться для всех "очень суровым
испытанием"."Люди у власти поняли, что им все сходит с рук. Они
могут арестовывать людей по надуманным обвинениям, запрещать
избираться людям в президенты только потому, что они этого не
хотят... Они боятся слова "Майдан". Чтобы этого не происходило, они
могут делать все, что угодно", – отметила она.Марина
Литвиненко добавила, что власти РФ готовы убивать российских
оппозиционеров и за рубежом, если их деятельность угрожает
банковским счетам чиновников и возможности для кремлевской элиты
пользоваться благами западной цивилизации.4 марта на скамейке в
торговом центре английского Солсбери нашли бывшего сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Оба находятся в критическом
состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир
Крейг Холден заявил, что случай не объявлен
"контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать
на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Скрипаль является
бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в
Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась
жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она
умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в
авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.
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