Вдова убитого в Лондоне экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Марина Литвиненко накануне отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля предупреждала, что спецслужбы РФ готовы вернуться к практике уничтожения противников режима за рубежом. Литвиненко: Много людей были убиты КГБ спустя много лет. Как можно быть уверенными, что ФСБ не займутся тем же? Фото: ЕРА "Я не хочу давать каких-то страшных прогнозов, но то, как сейчас делается правосудие, как люди оказываются в тюрьме в России, совершенно по надуманным обвинениям, то такое вполне возможно", – рассказала она.Марина Литвиненко подчеркнула, что российские власти готовы на многое, вплоть до физической ликвидации оппонентов."После того как нынешний глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что вся история ВЧК и КГБ – это было просто абсолютно правильным и верным. И они являются правопреемниками этой организации. Мы знаем, как много людей были убиты по истечении очень многих лет. Как мы можем быть уверены в том, что эти правопреемники не начнут заниматься тем же самым в наше время?" – пояснила она.По мнению вдовы Литвиненко, новый срок президента Владимира Путина может оказаться для всех "очень суровым испытанием"."Люди у власти поняли, что им все сходит с рук. Они могут арестовывать людей по надуманным обвинениям, запрещать избираться людям в президенты только потому, что они этого не хотят... Они боятся слова "Майдан". Чтобы этого не происходило, они могут делать все, что угодно", – отметила она.Марина Литвиненко добавила, что власти РФ готовы убивать российских оппозиционеров и за рубежом, если их деятельность угрожает банковским счетам чиновников и возможности для кремлевской элиты пользоваться благами западной цивилизации.4 марта на скамейке в торговом центре английского Солсбери нашли бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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