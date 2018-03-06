Отмечается, что аудитория церемонии постоянно сокращается из-за того, что Академия кинематографических искусств и наук все чаще отмечает наградами не самые кассовые фильмы.

Рейтинг трансляции Оскара оказался самым низким за десять лет, информирует svodka.net.

Трансляцию 90-й церемонии вручения кинопремии Оскар посмотрели 26,5 миллиона человек. Это худший результат за последние десять лет.

Телевизионный рейтинг церемонии вручения награды киноакадемии США Оскар стал самым низким за последние десять лет. Нынешнюю церемонию посмотрело только 26,5 миллиона человек, сообщает Associated Press.

Это на 20% меньше, чем в 2017 году, когда шоу смотрело 33 миллиона человек. Это худший результат за последние 10 лет: еще меньше зрителей у Оскара было только в 2008 году, однако и тогда цифра не опускалась ниже отметки в 30 миллионов.

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Отмечается, что аудитория церемонии постоянно сокращается из-за того, что Академия кинематографических искусств и наук все чаще отмечает наградами не самые кассовые фильмы.

Напомним, в этот раз обладателем главной премии стала Форма воды Гильермо дель Торо.

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