|В прокуратуре Киева заявили, что обыски в Исламском центре не имеют отношения к возможному преследованию религиозной организации
|06.03.2018 22:50
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https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1933610976650255
В прокуратуре отметили, что проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка центра."Следственные действия направлены на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан и никоим образом не касаются деятельности центра как общественной или религиозной организации", – заверили в столичной прокуратуре.6 марта "Українські новини" сообщили о следственных действиях в Исламском культурном центре. По данным прокуратуры Киева, изъято более 100 экземпляров книг, содержащих пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.Муфтий мусульман Украины шейх Саид Исмагилов заявил, что силовики третий раз за год проводят обыски в Исламском культурном центре, при этом подбрасывают одни и те же книги.
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