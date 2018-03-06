Следственные действия в Исламском культурном центре в Киеве проходили на основании определений Подольского районного суда Киева и в строгом соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, заявили в столичной прокуратуре. 6 марта в Исламском центре прошли обыски, там были найдены запрещенные книги Фото: arraid.org "Следственные действия, которые были проведены 6 марта в помещении одного из религиозных центров, проходили на основании определений Подольского районного суда Киева и в строгом соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1933610976650255 В прокуратуре отметили, что проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка центра."Следственные действия направлены на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан и никоим образом не касаются деятельности центра как общественной или религиозной организации", – заверили в столичной прокуратуре.6 марта "Українські новини" сообщили о следственных действиях в Исламском культурном центре. По данным прокуратуры Киева, изъято более 100 экземпляров книг, содержащих пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.Муфтий мусульман Украины шейх Саид Исмагилов заявил, что силовики третий раз за год проводят обыски в Исламском культурном центре, при этом подбрасывают одни и те же книги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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