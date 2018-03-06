Катастрофа стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. Всего за два с половиной года операции в Сирии, согласно официальным данным, погибли более 80 военнослужащих.

При крушении транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, в том числе генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие по контракту, сообщило министерство обороны России, информирует svodka.net.

Имена погибших ведомство не опубликовало. Ранее телеграм-канал Wargonzo написал, что между погибших был генерал-майор В. В. Еремеев. Источники РБК сообщают, что его звали Владимир Еремеев.

В Минобороны также заявили, что самолетом управлял летчик первого класса, а погодные условия во время захода самолета на посадку были «простыми».

6 марта в Сирии при заходе на посадку в районе базы Хмеймим разбился российский военный транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 человек, все они погибли.

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Минобороны сообщает, что причиной могла стать техническая неисправность; атаку на самолет ведомство исключает.

Катастрофа стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. Всего за два с половиной года операции в Сирии, согласно официальным данным, погибли более 80 военнослужащих.

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