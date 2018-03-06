Россия продолжает гибридную войну против Украины, элементами которой становятся фейковые новости, утверждает украинский президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Россия использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях Фото: president.gov.ua "Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", – отметил Порошенко.По его информации, Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.Президент отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях". По его словам, именно следовательно в Украине прекращено российское телевещание и запрещены российские социальные медиа."Мы имеем широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение", – подчеркнул Порошенко.Полная версия интервью доступна подписчикам Financial Times.В 2019 году в Украине запланированы выборы президента и Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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