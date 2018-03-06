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Порошенко заявил о высокой вероятности вмешательства России в украинские выборы
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06.03.2018 22:58
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Россия продолжает гибридную войну против Украины, элементами
которой становятся фейковые новости, утверждает украинский
президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Порошенко: Россия использует огромную армию
провокаторов и агентов в социальных сетях Фото: president.gov.ua "Я
стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая
включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных
сетей", – отметил Порошенко.По его информации, Украина
использует опыт немецкого и французского законодательства о
противодействии фальшивым новостям.Президент отметил, что Россия
использует также "огромную армию провокаторов и агентов в
социальных сетях". По его словам, именно следовательно в Украине
прекращено российское телевещание и запрещены российские социальные
медиа."Мы имеем широкий спектр опасностей из России, начиная с
того, что мы остановили более 400 террористических атак
тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать,
что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На
нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить
наших солдат. Это совершенно безумное поведение", – подчеркнул
Порошенко.Полная версия интервью доступна
подписчикам Financial Times.В 2019 году в Украине
запланированы выборы президента и Верховной Рады.
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