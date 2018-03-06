Посольство РФ в Австрии направило ноту протеста министерству иностранных дел страны после осквернения памятника советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Неизвестные осквернили памятник во второй раз за два месяца Фото: austria.mid.ru "Вновь осквернен расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора. Трусливые негодяи облили постамент памятника черной краской, у основания которого лежат венки и цветы, возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт вандализма был совершен только лишь около двух месяцев назад, и тоже под покровом ночи", – отметили в посольстве.Там сообщили, что направили ноту протеста министерству иностранных дел Австрии.Российские дипломаты посетовали на то, что власти страны не могут обеспечить памятнику "должную безопасность"."Все больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма – это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей", – отметили в посольстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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