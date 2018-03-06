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В Вене неизвестные облили краской памятник советским воинам
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06.03.2018 23:06
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Посольство РФ в Австрии направило ноту протеста министерству
иностранных дел страны после осквернения памятника советским воинам
на площади Шварценбергплатц в Вене. Неизвестные осквернили памятник
во второй раз за два месяца Фото: austria.mid.ru "Вновь осквернен
расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены монумент
советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от
нацистского террора. Трусливые негодяи облили постамент памятника
черной краской, у основания которого лежат венки и цветы,
возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт
вандализма был совершен только лишь около двух месяцев назад, и
тоже под покровом ночи", – отметили в посольстве.Там сообщили,
что направили ноту протеста министерству иностранных дел
Австрии.Российские дипломаты посетовали на то, что власти страны не
могут обеспечить памятнику "должную безопасность"."Все больше
фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года
акты вандализма – это не импульсивные хулиганские действия, а
целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей
реакции австрийских властей", – отметили в посольстве.
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