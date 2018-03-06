Директор Национальной разведки США Дэн Коутс

"Я считаю, что мы сделали недостаточно [против России]. Санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов сообщал, что объявит о части новых санкций на следующей неделе", - заявил он слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам, передает CNSNews. com .

Коутс добавил, что русские "достигли определенных успехов" в своих попытках подорвать американскую демократию. По его словами, ожидает, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства влияния, чтобы "углубить общественные и политические трещины в США".

Напомним, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власть президента США Дональда Трампа "активно работает" над новыми санкциями против России за вмешательство в выборы в США в 2016 году и опубликует информацию о них в ближайшее время. Он пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней .