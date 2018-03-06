|США на следующей неделе введут новые санкции против РФ, - директор Нацразведки
|06.03.2018 23:08
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Директор Национальной разведки США Дэн Коутсвласть президента США в ближайшее время введет новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы в 2016 году, заявил директор американской Национальной разведки Дэн Коутс.
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"Я считаю, что мы сделали недостаточно [против России]. Санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов сообщал, что объявит о части новых санкций на следующей неделе", - заявил он слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам, передает CNSNews. com.
Коутс добавил, что русские "достигли определенных успехов" в своих попытках подорвать американскую демократию. По его словами, ожидает, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства влияния, чтобы "углубить общественные и политические трещины в США".
Напомним, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власть президента США Дональда Трампа "активно работает" над новыми санкциями против России за вмешательство в выборы в США в 2016 году и опубликует информацию о них в ближайшее время. Он пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней.
Ожидалось, что 29 января власти США объявят о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году. Однако власть Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом.Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.