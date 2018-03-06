В мае прошлого года США и страны Северной Европы — Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция — призвали Россию обеспечить соответствие ее военных маневров и учений международным нормам и принятым обязательствам.

Глава военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде рассказал, что в 2017 году российские ВКС несколько раз отрабатывали наступательную операцию на различные объекты королевства. Об этом, как сообщает издание The Independent Barents Observer, Лунде рассказал в ходе своего ежегодного выступления в Военном обществе Осло, информирует svodka.net.

«Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики проводили тактические полеты в направлении объектов разведки в городе Вардё (находится на острове в северной части Норвегии). Бомбардировщики отрабатывали наступательные действия, прежде чем вернуться на базы на территории Кольского полуострова», — приводит издание его слова. В операции участвовали девять самолетов, уточнил он.

Спустя два месяца российские бомбардировщики, по словам главы норвежской разведки, снова «имитировали атаку» на цели уже дальше на запад северной части Норвегии. Отработка нападения якобы имела место 22 мая прошлого года, а ее целями были корабли НАТО, принимавшие участие в учениях в этом районе. «В этой операции участвовало 12 самолетов, в том числе МиГ-31, Су-24, Су-34 и Ту-22М», — сообщил Лунде.

В третий раз, по словам главы норвежской разведки, российские ВКС отрабатывали наступательные действия уже спустя неделю — 27 мая. Тогда предполагаемыми целями были военные объекты в городе Будё в северной части Норвегии. «Эти действия были связаны с более крупными учениями союзных военно-воздушных сил, проводимыми Норвегией в сотрудничестве со Швецией и Финляндией. В операции участвовали девять [российских] самолетов», — сообщил Лунде.

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В мае прошлого года США и страны Северной Европы — Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция — призвали Россию обеспечить соответствие ее военных маневров и учений международным нормам и принятым обязательствам.

В совместном заявлении, принятом по итогам саммита лидеров США и стран Северной Европы, указывалось, что страны — участницы саммита обеспокоены «растущим военным присутствием [России] в районе Балтийского моря, демонстрацией ядерного потенциала, необъявленными учениями и провокационными действиями, которые предпринимают российские самолеты и военно-морские суда».

Минобороны России часто подчеркивало, что действия пилотов российской авиации соответствуют международным правилам.

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