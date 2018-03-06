Существует опасность и высокая вероятность вмешательства Российской Федерации (РФ) в выборы в Украине.

Об этом сообщил президент Украины в интервью Financial Times, передает прес-служба главы государства, передает со ссылкой на .

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это абсолютно безумное поведение", - подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул, что Россия использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях и напомнил, что именно следовательно, в Украине прекращено российское телевещание и российские социальные медиа.

"Потому, что они (Россия - ред.) используют их для пропагандистской войны", - сказал Порошенко.

По его словам, сейчас Украина эффективно сотрудничает с секретными службами партнеров из , Канады и Великобритании.

Напомним, в Национальной разведке США заявили, что в течение 2018 года Россия будет проводить мощные кибератаки и может применить их против Украины.

Недавно в правительстве Германии признали, что российские хакеры из группы APT28 (Fancy Bear), в декабре 2017 года сломали компьютеры Министерства иностранных дел и министерства обороны ФРГ, внедрив вредоносное программное обеспечение в правительственную сеть.

Ранее разведка обнаружила доказательства того, что в ходе президентской кампании в 2016 году при поддержке России были осуществлены скрытые хакерские атаки на сайты местной власти и системы регистрации избирателей 7 штатов.

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