|Порошенко заявил об угрозе вмешательства России в украинские выборы
|06.03.2018 23:15
|
Москва использует огромную армию провокаторовПрезидент Украины Петр Порошенко заявил о высокой вероятности вмешательства России в украинские выборы, в частности, путем распространения фейковых новостей.
Фото: telegraf.com.ua
В интервью Financial Times он заявил, что Кремль ведет пропагандистскую войну через российское телевещание и российские социальные сети. По его словам, именно следовательно в Украине было принято решение об их запрете.
"Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях", - сказал Порошенко, добавив, что Украина намерена использовать опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фейковым новостям.
Он также отметил, что на Донбассе нет замороженного конфликта: "Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день".
Последние президентские выборы в Украине прошли в мае 2014 года. Осенью 2014 года прошли досрочные парламентские выборы в Верховную Раду. Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду должны состояться в 2019 году.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.