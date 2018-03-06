Москва использует огромную армию провокаторов

В интервью Financial Times он заявил, что Кремль ведет пропагандистскую войну через российское телевещание и российские социальные сети. По его словам, именно следовательно в Украине было принято решение об их запрете.

"Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях", - сказал Порошенко, добавив, что Украина намерена использовать опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фейковым новостям.

Он также отметил, что на Донбассе нет замороженного конфликта: "Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день".

Последние президентские выборы в Украине прошли в мае 2014 года. Осенью 2014 года прошли досрочные парламентские выборы в Верховную Раду. Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду должны состояться в 2019 году.