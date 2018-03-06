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Порошенко заявил об угрозе вмешательства России в украинские выборы
06.03.2018 23:15
Порошенко заявил об угрозе вмешательства России в украинские выборы
Москва использует огромную армию провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко заявил о высокой вероятности вмешательства России в украинские выборы, в частности, путем распространения фейковых новостей.
Порошенко заявил об угрозе вмешательства России в украинские выборы Фото: telegraf.com.ua

В интервью Financial Times он заявил, что Кремль ведет пропагандистскую войну через российское телевещание и российские социальные сети. По его словам, именно следовательно в Украине было принято решение об их запрете.

"Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях", - сказал Порошенко, добавив, что Украина намерена использовать опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фейковым новостям.

Он также отметил, что на Донбассе нет замороженного конфликта: "Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день".

Последние президентские выборы в Украине прошли в мае 2014 года. Осенью 2014 года прошли досрочные парламентские выборы в Верховную Раду. Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную Раду должны состояться в 2019 году.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.

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