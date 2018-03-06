В феврале дешевле только удалось снимать однокомнатную "гостинку" по ул. Берлинского (Шевченковский р-н). Аренда квартиры площадью 20 кв м стоила 4600 грн в месяц, передает со ссылкой на .

Дороже, за 5000 грн в месяц, арендовали однокомнатную квартиру 42 кв м на ул. Голосеевском. Аренда меньшей по площади, 33 кв м, однокомнатной квартиры на бул. Леси Украинки стоила 8500 грн, информирует агентство недвижимости "Благовіст".

Двухкомнатную квартиру площадью 50 кв м на ул. Институтской удалось снимать за 14000 грн в месяц.

В ценовом диапазоне $ 500-1000 самыми бюджетными вариантами стали однокомнатная квартира по ул. и трехкомнатная по ул. Сечевых Стрельцов. Квартиры площадью 52 кв м и 70 кв м арендовали за 14500 грн и 18000 грн в месяц, соответственно.

За 19000 грн в месяц было сдано в аренду коттеджи площадью 100 кв м в с. Козин (Обуховский р-н) и по ул. Газопроводной (Оболонский р-н).

Самый бюджетный вариант ценового диапазона от $ 1000 до 2500 стала четырехкомнатная квартира на ул. Владимирской (Шевченковский р-н). Жилье площадью 95 кв м арендовали за 30000 грн в месяц.

Дом площадью 250 кв м можно было снимать на дачном массиве Русановские сады по цене 36000 грн в месяц. Такой же площадью дом в с. Севериновка (Макаровский р-н) сдавался в аренду за 56000 грн.

"В феврале стабильно активный спрос наблюдался на все типы и ценовые категории объектов недвижимости. Однако все рекорды побил коммерческий сегмент - количество заявок на аренду нежилых помещений выросла в 5 раз. Это позитивный сигнал, который позволяет строить оптимистичные прогнозы как для рынка недвижимости, так и для развития общей экономической ситуации", - считает Елена Биберова, директор АН "Благовест".

В Украине в феврале зафиксировали рост активности рынка недвижимости примерно на 50%. По словам эксперта по недвижимости Анатолия Топала по сравнению с январем 2018 года, первичный и вторичный рынок в феврале оживился. Произошло это из-за удешевления стоимости жилья. Наблюдается снижение стоимости жилья в домах старой застройки на 10-15%. На первичном рынке недвижимости следует ожидать подорожания. Ведь растет минимальная заработная плата, стоимость стройматериалов и работ.

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