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За отказ везти вдову бойца АТО водителя маршрутки отправят на Донбасс за свой счет
06.03.2018 23:22
За отказ везти вдову бойца АТО водителя маршрутки отправят на Донбасс за свой счет Водитель хмельницкой маршрутки №38 поедет "с гуманитарной миссией" в зону АТО на своем авто и за счет перевозчика в качестве наказания за отказ везти вдову погибшего участника войны на востоке Украины.

«С водителя маршрутки и с перевозчика ООО «Хмельницкое такси» взяты объяснения и проведена жесткая беседа. Перевозчик и водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика сегодня встретилась со Светланой и также принесла свои извинения», — рассказал на своей странице в Facebook заместитель мэра Хмельницкого Андрей Бондаренко.

Также заместитель мэра отметил, что на последней сессии городского совета депутаты узаконили право на бесплатный проезд в городском транспорте членам семей погибших бойцов АТО.

«В качестве наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией…Считаем, что так будет справедливее, чем уволить водителя и оставить путь №38 без одной машины», — написал Бондаренко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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