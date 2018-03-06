«С водителя маршрутки и с перевозчика ООО «Хмельницкое такси» взяты объяснения и проведена жесткая беседа. Перевозчик и водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика сегодня встретилась со Светланой и также принесла свои извинения», — рассказал на своей странице в Facebook заместитель мэра Хмельницкого Андрей Бондаренко.

Также заместитель мэра отметил, что на последней сессии городского совета депутаты узаконили право на бесплатный проезд в городском транспорте членам семей погибших бойцов АТО.

«В качестве наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией…Считаем, что так будет справедливее, чем уволить водителя и оставить путь №38 без одной машины», — написал Бондаренко.

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