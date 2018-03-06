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Наемников ЧВК "Вагнер" отправят как инструкторов "против Америки" в Африку - житель Молькино
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06.03.2018 23:22
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Пересекающийся с ЧВК "Вагнера" житель хутора Молькино заявил, что
на базе наемников готовится к отправке партия боевиков для войны в
Сирии и инструкторов для войны в Африке. Журналист пообщался с
жителем Молькино, пересекающимся с наемниками ЧВК "Вагнер" Фото:
znak.com Собеседник журналиста рассказал, что на днях очередную
партию наемников должны отправить с военного аэродрома в
Ростове."Кто в этот раз пришел, пойдут половина в Сирию, половина
в... Африку пойдут... В Африке они не будут воевать. Даже оружия не
будет... Инструкторами будут, обучать... Это против Америки опять
все делается, их интересы подрубаем. Те против нас, мы против них.
Опять все заново", – заявил он.Собеседник журналиста отметил,
что раньше наемникам платили лучше. По его информации вместо 5 млн
рублей (более $88 тыс) вагнеровцам стали давать только 3 млн руб
(около $53 тыс). А зарплаты за участие в боевых действиях с 400
тыс. руб (около $7 тыс) в месяц уменьшили примерно вдвое."Пока там
150 человек команда не собирается, их никуда не отправляют. 150
человек – это самая маленькая партия. В этот раз новобранцев
дох...я набрали. Стариков-то они всех почти положили там в феврале.
Четыре дня назад пять автобусов ушло – первая партия. Сейчас
еще четыре автобуса отправят. Пять-шесть автобусов отправляют,
назад возвращается два-три автобуса... Два-три автобуса вернутся, а
потом раненые, которых из госпиталей выписывают, группами начинают
по пять-шесть человек, до десяти человек появляться за деньгами.
Такие дела", – пояснил он.В статье делается предположение, что
речь идет о войне в Южном Судане.Однако исследовательская группа
Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет про
государство Судан, от которого Южный Судан отделился в 2011 году."В
ноябре 2017 года во время визита в Россию президент Судана Омар
Башир попросил у Владимира Путина защиты от "агрессивного действия
США". Башир, который возглавляет Судан с 1989 года, обвиняется
Международным уголовным судом в военных преступлениях, в частности
в геноциде во время войны в регионе Дарфур. Этот статус Башира
может объяснять отправку в Судан бойцов ЧВК, формально не
аффилированных с российскими властями, а не советников из числа
действующих российских военнослужащих", – отметили в CIT.
https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/936674746485503
Международный уголовный суд еще в 2009 году выдал ордер на
арест аль-Башира по обвинению в спланированном уничтожении
христианских этнических групп в западной провинции Дарфур.Глава
Судана является первым в истории действующим лидером
государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал
ордер на арест. Аль-Башира обвинили в убийстве, истреблении мирного
населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых
изнасилованиях.Поскольку Судан не ратифицировал Римский статут,
местные правоохранители отказались выполнять решения Международного
уголовного суда. Лига арабских государств и Африканский союз
осудили выдачу ордера на арест политика. С момента решения он
совершил ряд официальных визитов, в том числе в Египет, Катар, Чад,
Джибути, Ливию и Китай. В некоторых из этих стран Римский
статут ратифицирован, однако они отказались арестовать диктатора.
Например, в мае 2016 года глава Судана посетил инаугурацию
президента Уганды Йовери Мусевени. Уганда является членом
Международного уголовного суда, однако аль-Башир не был арестован.
В знак протеста делегации США, Канады и стран ЕС покинули
церемонию.Аль-Башир занимает пост главы государства с 1989 года. В
2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок.
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