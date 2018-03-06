Пересекающийся с ЧВК "Вагнера" житель хутора Молькино заявил, что на базе наемников готовится к отправке партия боевиков для войны в Сирии и инструкторов для войны в Африке. Журналист пообщался с жителем Молькино, пересекающимся с наемниками ЧВК "Вагнер" Фото: znak.com Собеседник журналиста рассказал, что на днях очередную партию наемников должны отправить с военного аэродрома в Ростове."Кто в этот раз пришел, пойдут половина в Сирию, половина в... Африку пойдут... В Африке они не будут воевать. Даже оружия не будет... Инструкторами будут, обучать... Это против Америки опять все делается, их интересы подрубаем. Те против нас, мы против них. Опять все заново", – заявил он.Собеседник журналиста отметил, что раньше наемникам платили лучше. По его информации вместо 5 млн рублей (более $88 тыс) вагнеровцам стали давать только 3 млн руб (около $53 тыс). А зарплаты за участие в боевых действиях с 400 тыс. руб (около $7 тыс) в месяц уменьшили примерно вдвое."Пока там 150 человек команда не собирается, их никуда не отправляют. 150 человек – это самая маленькая партия. В этот раз новобранцев дох...я набрали. Стариков-то они всех почти положили там в феврале. Четыре дня назад пять автобусов ушло – первая партия. Сейчас еще четыре автобуса отправят. Пять-шесть автобусов отправляют, назад возвращается два-три автобуса... Два-три автобуса вернутся, а потом раненые, которых из госпиталей выписывают, группами начинают по пять-шесть человек, до десяти человек появляться за деньгами. Такие дела", – пояснил он.В статье делается предположение, что речь идет о войне в Южном Судане.Однако исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет про государство Судан, от которого Южный Судан отделился в 2011 году."В ноябре 2017 года во время визита в Россию президент Судана Омар Башир попросил у Владимира Путина защиты от "агрессивного действия США". Башир, который возглавляет Судан с 1989 года, обвиняется Международным уголовным судом в военных преступлениях, в частности в геноциде во время войны в регионе Дарфур. Этот статус Башира может объяснять отправку в Судан бойцов ЧВК, формально не аффилированных с российскими властями, а не советников из числа действующих российских военнослужащих", – отметили в CIT. https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/936674746485503 Международный уголовный суд еще в 2009 году выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в спланированном уничтожении христианских этнических групп в западной провинции Дарфур.Глава Судана является первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Аль-Башира обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.Поскольку Судан не ратифицировал Римский статут, местные правоохранители отказались выполнять решения Международного уголовного суда. Лига арабских государств и Африканский союз осудили выдачу ордера на арест политика. С момента решения он совершил ряд официальных визитов, в том числе в Египет, Катар, Чад, Джибути, Ливию и Китай. В некоторых из этих стран Римский статут ратифицирован, однако они отказались арестовать диктатора. Например, в мае 2016 года глава Судана посетил инаугурацию президента Уганды Йовери Мусевени. Уганда является членом Международного уголовного суда, однако аль-Башир не был арестован. В знак протеста делегации США, Канады и стран ЕС покинули церемонию.Аль-Башир занимает пост главы государства с 1989 года. В 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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