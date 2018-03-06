Поэтапное повышение военных пенсий продлится до 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Как сообщается, пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. Таким образом, военные пенсионеры в апреле получат перечисленные пенсии сразу за период с января по апрель. Перерасчет будет базироваться на данных ведомств, в которых пенсионеры проходили службу - МВД, Министерства обороны и других. Отдельного обращения в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии не нужно.

При пересчете, сообщают представители Кабмина, будут учитываться оклад по должности, оклад по специальному званию и процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии для начальствующего и рядового состава органов внутренних дел - для них будут учитывать не только выше перечисленные выплаты, но и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Повышение пенсий будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение пенсий будет составлять 1500 гривен. С 1 января 2019 года к ним добавится еще 750 гривен. С 1 января 2020 года - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии вырастут с нынешнего среднего значения в 2898,41 грн практически вдвое.

Пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тысяч человек. На это Пенсионный фонд выделил бюджет в 7,8 млрд гривен.

Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.

Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.