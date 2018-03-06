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Теперь снег выпадает не только в Сахаре, но будет отныне и в пустынях Австралии.
06.03.2018 23:24

Ожидается, что в этом году в Австралии будет самая холодная зима, когда температура упадет ниже -8 С, поскольку глобальное похолодание отмечается во всем мире.

Дэвид Тейлор, редактор и правитель погодного бюллетеня  на восточном побережье, пишет в Facebook,  что огромные пространства  страны могут пострадать от снега и беспрецедентных погодных  условий.

Уже сегодня в некоторых местах Австралии термометр показывает -10 по Цельсию, но «Я не удивлюсь, если снег выпадет даже там, где его вообще не было никогда» – пишет Дэвид Тейлор. И его слова много значат, поскольку ранее господин Тейлор сделал много впечатляюще успешных погодных предсказаний. 

 

 

 

 

 

И все это происходит в Австралии на  фоне необычайной зимы в северном полушарии, которая привела к буквально вымораживанию части территории США и Британии, где по прежнему бушуют метели, начиная с прошлой недели. 

Г-н Тейлор сказал, что его прогнозы основаны на моделировании Глобальной прогнозной системы, связаны с активностью солнечных пятен и подтверждаются статистикой Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В частности, им успешно был предсказан необычайно  сильный дождь в Квинсленде, где  28 февраля были зарегистрированны 600 мм осадков.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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