Ожидается, что в этом году в Австралии будет самая холодная зима, когда температура упадет ниже -8 С, поскольку глобальное похолодание отмечается во всем мире.

Дэвид Тейлор, редактор и правитель погодного бюллетеня на восточном побережье, пишет в Facebook, что огромные пространства страны могут пострадать от снега и беспрецедентных погодных условий.

Уже сегодня в некоторых местах Австралии термометр показывает -10 по Цельсию, но «Я не удивлюсь, если снег выпадет даже там, где его вообще не было никогда» – пишет Дэвид Тейлор. И его слова много значат, поскольку ранее господин Тейлор сделал много впечатляюще успешных погодных предсказаний.

И все это происходит в Австралии на фоне необычайной зимы в северном полушарии, которая привела к буквально вымораживанию части территории США и Британии, где по прежнему бушуют метели, начиная с прошлой недели.

Г-н Тейлор сказал, что его прогнозы основаны на моделировании Глобальной прогнозной системы, связаны с активностью солнечных пятен и подтверждаются статистикой Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В частности, им успешно был предсказан необычайно сильный дождь в Квинсленде, где 28 февраля были зарегистрированны 600 мм осадков.

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