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Сенченко: В 2014 году мы забрали из Крыма 40 заложников. Сенцов должен был стать 41-м
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06.03.2018 23:30
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В начале крымского конфликта состоялась первая спецоперация по
обмену задержанными, рассказал экс-замглавы Администрации
Президента Андрей Сенченко. По его словам, в списке на обмен был и
кинорежиссер Олег Сенцов. Сенченко: Тогда из обмена не делали
пиар-кампаний Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Процедура
была такова: я должен был вечером 19 марта отдать Романа Филатова в
российское посольство, после этого Шойгу (министр обороны РФ
Сергей Шойгу. – ) должен был сделать официальное
заявление о том, что они отдают Гайдука (в 2014 году –
командующий Военно-морскими силами Украины Сергей
Гайдук. – ), и в пять часов утра следующего дня я должен
встретиться с российским военным атташе и с Филатовым в Борисполе и
посадить его на самолет до Москвы – сообщил
Сенченко. – Договорились, что одновременно с посадкой
Филатова в самолет, Сердюков (в 2014
году – начальник штаба Южного оперативного
командования РФ. – ) в "Чонгаре" передаст наших
сотрудникам СБУ".По словам политика, обмен едва не сорвала
сотрудница авиационной безопасности Борисполя, которая наотрез
отказывалась пропустить Филатова на посадку, поскольку у ГРУшника
не было паспорта."Я девушке предъявляю удостоверение замглавы АП, а
она все равно не пускает. В итоге мне пришлось поступить некрасиво:
я эту девушку схватил в охапку (думаю, что синяки у нее остались),
а этим скомандовал: "Бегом!" – и они прорвались через рамку.
Ну, единственное – заставил СБУшника постирать видео потом, потому
что, например, вот сейчас, спустя четыре года, объясни кому-то, что
к девушке не приставал", – сказал Сенченко.Россияне растянули
обмен на несколько недель, причем перечень украинцев, взятых в
заложники на полуострове, все время рос, подчеркнул экс-замглавы
Администрации Президента."10 мая арестовали Сенцова (украинский
кинорежиссер Олег Сенцов осужден в РФ к 20 годам тюрьмы якобы за
подготовку теракта в Симферополе. – ), мне его тоже
добавили в список, Сенцов был 41-м. Но последним, кого я смог
забрать, был капитан первого ранга Калачев Александр Григорьевич.
Он служил в военной разведке, они его 20 дней по ночам допрашивали,
вывозили на расстрел… Это когда скотчем глаза заклеены, наручники
на руках за спиной, вталкивают на заднее сиденье, в багажник
демонстративно кидают две лопаты, вывозят, ставят на колени… Он
прочувствовал все эти вещи", – заявил политик."Тогда, кстати,
из обмена заложниками не делали пиар-кампаний. Освобожденные часто
не понимали, как оказались на свободе", – добавил он.Россия
начала военную операцию по захвату Крыма в 20-х числах февраля 2014
года. РФ аннексировала полуостров после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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