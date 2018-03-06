В начале крымского конфликта состоялась первая спецоперация по обмену задержанными, рассказал экс-замглавы Администрации Президента Андрей Сенченко. По его словам, в списке на обмен был и кинорежиссер Олег Сенцов. Сенченко: Тогда из обмена не делали пиар-кампаний Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Процедура была такова: я должен был вечером 19 марта отдать Романа Филатова в российское посольство, после этого Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу. – ) должен был сделать официальное заявление о том, что они отдают Гайдука (в 2014 году – командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук. – ), и в пять часов утра следующего дня я должен встретиться с российским военным атташе и с Филатовым в Борисполе и посадить его на самолет до Москвы – сообщил Сенченко. – Договорились, что одновременно с посадкой Филатова в самолет, Сердюков (в 2014 году – начальник штаба Южного оперативного командования РФ. – ) в "Чонгаре" передаст наших сотрудникам СБУ".По словам политика, обмен едва не сорвала сотрудница авиационной безопасности Борисполя, которая наотрез отказывалась пропустить Филатова на посадку, поскольку у ГРУшника не было паспорта."Я девушке предъявляю удостоверение замглавы АП, а она все равно не пускает. В итоге мне пришлось поступить некрасиво: я эту девушку схватил в охапку (думаю, что синяки у нее остались), а этим скомандовал: "Бегом!" – и они прорвались через рамку. Ну, единственное – заставил СБУшника постирать видео потом, потому что, например, вот сейчас, спустя четыре года, объясни кому-то, что к девушке не приставал", – сказал Сенченко.Россияне растянули обмен на несколько недель, причем перечень украинцев, взятых в заложники на полуострове, все время рос, подчеркнул экс-замглавы Администрации Президента."10 мая арестовали Сенцова (украинский кинорежиссер Олег Сенцов осужден в РФ к 20 годам тюрьмы якобы за подготовку теракта в Симферополе. – ), мне его тоже добавили в список, Сенцов был 41-м. Но последним, кого я смог забрать, был капитан первого ранга Калачев Александр Григорьевич. Он служил в военной разведке, они его 20 дней по ночам допрашивали, вывозили на расстрел… Это когда скотчем глаза заклеены, наручники на руках за спиной, вталкивают на заднее сиденье, в багажник демонстративно кидают две лопаты, вывозят, ставят на колени… Он прочувствовал все эти вещи", – заявил политик."Тогда, кстати, из обмена заложниками не делали пиар-кампаний. Освобожденные часто не понимали, как оказались на свободе", – добавил он.Россия начала военную операцию по захвату Крыма в 20-х числах февраля 2014 года. РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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