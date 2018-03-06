Врачи провели вскрытие тела и установили причину смерти Давиде Астори, передает со ссылкой на .

Врачи установили, что смерть капитана "Фиорентины" произошла по естественным причинам. Очевидно, из-за нарушения проводимости по сердечной мышце, что приводит к частоты сокращений - менее 60 в минуту, с указанными скоплениями и отеком легких. Однако заключение врачей неокончательнное, для установления точной причины смерти необходимые подробные гистологические исследования.

Давиде Астори умер 4 марта в возрасте 31 год. Футболиста нашли мертвым в постели в отеле Удине, где "Фиорентина" разместилась перед воскресной игрой чемпионата Италии с "Удинезе".

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