Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Facebook.

«Ура, наконец-то весна! Скоро люди скинут свои огромные шубы. Угрюмые лица станут веселее. Люди выйдут из спячки — и лента новостей будет гореть яркими красками. Но когда я рисовал, все три дня шёл сильный снег, будто февраль борется с мартом за властвование в природе. Моя красная панда тоже ищет тепла и в преддверии чудесного женского праздника дарит всем нежные подснежники…» — написал художник.

«Спасибо вам большое, очень красиво», «Красота», «Очень красиво, хочу потрогать», «Крутяк», «Спасибо», — пишут в интернете.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира