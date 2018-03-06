Об этом информирует пресс-служба Посольства РФ в Австрии, отмечая, что случай произошел в ночь на 6 марта. Памятник расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены.

В связи с этим в МИД Австрии была направлена нота протеста. Сообщается, что предыдущий акт вандализма был совершен только лишь около двух месяцев назад.

«Вызывает глубокое разочарование, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удается ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов», — написано в заявлении.

Также действия вандалов были названы «целенаправленными деструктивными акциями, требующими соответствующей реакции австрийских властей».

«Убеждены в том, что злоумышленники безуспешно пытаются создать точки напряжения в отношениях между нашими странами и непременно ответят за свои преступные акции», — говорится в сообщении.

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