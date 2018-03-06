Еще 2,25 млрд грн операторы заплатили за лоты которые продавались «с голоса». За эти лоты велась ожесточенная борьба:

• За четвертый лот «Киевстар» заплатил 612 млн грн при стартовой цене в 271 млн.

• Пятый лот получил Vodafone за 742 млн грн вместо 265 млн грн стартовой цены.

• Шестой лот достался «Киевстар» за 900 млн грн против 271 млн грн стартовой цены.

Таким образом, общий доход составил 5,4 млрд грн.

Еще одним сюрпризом конкурса стало присутствие на торгах президента Петра Порошенко, назвавшего конкурс «историческим событием», которое можно сравнить с подписанием Соглашения об ассоциации и получением безвизового режима с ЕС.

«Это как пересесть с дрезины на нынешний скоростной экспресс», — заявил президент.

Он также напомнил, что только 3 года назад «мы не имели даже третьего поколения (связи — Ред.)».

31 января Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, продала первые лицензии на связь четвертого поколения в диапазоне 2600 МГц за почти 2,5 млрд грн.

Таким образом, продажа лицензий на 4G принесла в казну почти 8 млрд грн.

Впрочем, продажа лицензий на 3G в 2015 году принесла 9 млрд грн.

Конкурс, проведенный 6 марта, считали более привлекательным для операторов, ведь в мире более популярным является распространение скоростного интернета частотами в диапазоне 1800 МГц.

Главное отличие заключается в том, что чем выше частота, тем меньше площадь покрытия сигналом, но больше количество одновременных соединений.

Частота в диапазоне 2600 МГц выгодна для обеспечения 4G-связи большого количества людей, проживающих компактно. Например, для крупных мегаполисов. Следовательно, использовать только частоту 2600 МГц невыгодно, поскольку это требует большого количества базовых станций и, соответственно, приведет к подорожанию услуг.

Частота в диапазоне 1800 МГц позволяет значительно расширить покрытие, включив небольшие населенные пункты.

Согласно условиям конкурса, операторы должны начать предоставлять услуги 4G хотя бы в одном регионе не позднее, чем через полгода.

Однако компании-участники тендера уже сообщили, где и когда планируют распространить связь нового поколения в первую очередь.

«Киевстар» обещает наладить 4G прежде только и крупных городах и на западе и юге страны — в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове. Кроме того, согласно сообщениям компании, 4G будет доступна на пограничных переходах в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

«Киевстар» предлагает своим клиентам заранее проверить, поддерживает ли их телефон связь нового поколения и, если нет, то могут бесплатно заменить SIM-карту.

Vodafone планирует сначала запустить 4G в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове и других областных центрах. Там также планируют первые запуски 4G весной, а полноценное покрытие — начиная с июля.

Недешевое удовольствие?

В своих сообщениях операторы акцентируют внимание на преимуществах более скоростного интернета, чем на тарифных планах.

Vodafone обещает, что во время запуска 4G услугами более скоростного интернета можно будет пользоваться «в рамках Вашего текущего тарифа», но напоминают, что для этого нужна карта нового типа — USIM, которая уже есть продаже. В «Киевстар» говорят об «оптимизации тарифов».

Вместе с тем, обозреватели рынка обращают внимание на то, что между пользователей мобильной связи в Украине около 60% имеют смартфоны.

Но только около 12-20% этих смартфонов поддерживают 4G. Однако это наиболее активные и платежеспособные клиенты мобильных операторов.

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