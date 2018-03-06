Все погибшие на борту российского Ан-26, потерпевшего крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, были российскими военнослужащими. Стали известны фамилии 31 из 39 погибших на АН-26 Фото: wikipedia.org В имеющемся в распоряжении издания списке указаны фамилии 31 из 39 погибших.1. Майор Смирнов С.Г.2. Старший лейтенант Сафронов Д. В.3. Старший лейтенант Панов М. А.4.Старший лейтенант Алтунин К. Н.5.Старший лейтенант Осипкин А. В.6. Старший сержант Епифанов7. Генерал-майор Еремеев В. Г.8. Капитан первого ранга Сачук А. М.9. Капитан первого ранга Моисеев М. А.10. Полковник Федун С. В.11. Майор Морозов А. Л.12. Старший сержант Лушков С. В.13. Прапорщик Григорьев М.А.14. Капитан Горбань К.А.15. Капитан Гайдарханов Э.С.16. Младший сержант Белов А.И.17. Старший сержант Богатырев З.М.18. Майор Маунев М.И.19. Капитан Пыленок А.А.20. Капитан Шейнцивт С.В.21. Майор Чагин Е.В.22. Старший прапорщик Грабовский С.В.23. Капитан Труфанов А.В.24. Майор Кукушкин Д.И.25. Старший лейтенант Шевченко А.А.26. Ефрейтор Коломойцев И.К.27. Майор Микрюков В.В.28. Капитан медицинской службы Распутин Н.Б.29. Сержант Сереженков Е.А.30. Младший сержант Чапдаров Б.Р.31. Старший лейтенант Левчук Г.С.Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в Сирии транспортного самолета Ан-26 находился генерал-майор Вооруженных сил Владимир Еремеев, а также офицеры, прапорщики и военнослужащие контрактной службы.Ан-26 разбился около 14.00 по Киеву. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.На борту самолета находились 39 человек.Следком РФ завел уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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