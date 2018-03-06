Под Кременчугом рейсовый автобус попал в ДТП, 1 погибший и 6 пострадавших

Во вторник, 6 марта, на автодороге "Полтава-Кременчуг-Александрия" неподалеку села Чечелево Кременчугского района произошло ДТП, в результате его погиб один человек, еще шестеро ранены, сообщила пресс-служба Кременчугского отделения полиции ГУ Национальной полиции Полтавской области.

Как отмечается, авария произошла с участием рейсового автобуса "Богдан" под управлением 48-летнего водителя, следовавший по маршруту в направлении города Кременчуг и автомобиля Renault Trafic под управлением 20-летнего кременчужанина. На месте происшествия от полученных травм скончался 21-летний пассажир автомобиля Renault.

"С места происшествия в больницу госпитализирован водитель Renault и по предварительной информации медиков - пять пассажирок автобуса (женщины в возрасте 55 - 35 лет). Все получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП. По факту возбуждено производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Правоохранители обращаются к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой сообщить всю известную им информацию.