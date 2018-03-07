|Петиция за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую — зачем это делают
|07.03.2018 00:02
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Но область так и осталась Днепропетровской, ведь для изменения ее названия нужно пройти значительно более сложную процедуру изменения конституции.
Впрочем, вопрос не исчезает с повестки дня, ведь официальное название Днепропетровской области (как и Кировоградской) формально нарушает нормы закона о декоммунизации.
Недавно на сайте президента была зарегистрирована петиция о переименовании региона в Сичеславскую область.Петровский Памятник Григорию Петровскому в Днепре. Снесен в 2016 году
Днепропетровскую область и Днепропетровск когда-то назвали в честь советского деятеля Григория Петровского.
Это один из первых коммунистических руководителей Украины, который активно боролся за установление советской власти и от имени УССР подписал договор о создании Советского Союза.
Григорий Петровский также утверждал директиву о «красном терроре», а часть историков называют его одним из главных организаторов Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.
Памятник Петровскому в Киеве демонтировали еще во времена президентства Виктора Ющенко в 2009 году, а в Днепре — в начале 2016 года.
«69 населенных пунктов в свое время назвали в честь Петровского. Среди «персональных» наименований в Украине он занимал второе место после Ленина», — говорит историк Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.
В результате декоммунизации практически все эти названия, включая Днепропетровск, исчезли. Впрочем, область, название которой прописано в конституции Украины, осталась.Петиция Несколько общественных организаций Днепра и области организовали общественную кампанию в поддержку переименования
В январе 2018 года на сайте президента была зарегистрирована петиция о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Как аргументируют авторы обращения, именно таким исторически должно быть название региона, где раньше было пять из восьми известных Запорожских Сечей: Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлыкская, Подпольненская.
«Территория современной Днепропетровщины — это классический казацкий край. Источники свидетельствуют, что от истоков украинского казачества — второй половины XV в. — казаки начали осваивать этот регион», — говорит историк Института украинской археографии и источниковедения Виктор Брехуненко.
Он добавляет, что именно с территории современной Днепропетровской области в XVII веке началось восстание Богдана Хмельницкого в 1648 году, и здесь — место первой его крупной победы — Желтые Воды.
Другой аргумент сторонников именно такого переименования области: во времена УНР Екатеринослав (прежнее название Днепропетровска) почти переименовали в Сичеслав, а регион вокруг него два месяца официально назывался Сечь.
В конце концов, область находилась на границе с Донецкой областью, и с 2014 года действительно является прифронтовым регионом.
Авторы идеи о Сичеславской области говорят, что такое переименование подчеркнет активную роль, которую Днепропетровская область сыграла и играет в противодействии сепаратизму в Украине (по неофициальным данным сайта «Книга памяти», уроженцев именно этой области больше только погибло за время конфликта на Донбассе).
«Это создаст на моральном уровне непроходимый барьер для концепций Новороссии», — считает Виктор Брехуненко.Сичеслав
В 2016 году переименовать в Сичеслав могли и Днепропетровск, но эта идея так и не была реализована.
Противниками в частности были представители «Оппозиционного блока».
Они предлагали провести переименование чисто формально и не тратить деньги: принять решение, по которому Днепропетровск останется Днепропетровском, однако уже не в честь большевика Петровского, а в честь апостола Петра.
Верховная Рада в конце концов проголосовала за компромиссное решение и переименовала город в Днепр, как его неформально называли местные жители уже много лет.
Между тем, в самом Днепре одну из самых длинных улиц — Набережную Ленина — переименовали в Сичеславскую набережную.Историки настаивают, что Сичеслав — традиционный для региона топоним
Переименовать область в Днепровскую предлагают и сейчас противники концепта Сичеслава — по их мнению, это было бы логично для региона с центром в городе Днепр.
Критики Сичеслава также аргументируют, что «Сичеславская область» — это архаизация пространства.
«Когда казачье войско провело последний успешный бой? История казачества интересна, не спорю, но когда это было? Давайте обратимся тогда к истории сарматов..» — написал в Facebook локальный журналист Александр Чиж.
«Почему область не может стать просто Днепровской?» — спрашивает он.
Пока же электронная петиция за Сичеславскую область набрала чуть меньше 3 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.
А процедура конституционных изменений названия региона требует, чтобы ее инициировал президент или 150 депутатов, и в итоге за такое решение проголосовали бы две трети парламента.
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