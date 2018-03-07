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Росавиация опровергла подлинность опубликованной в СМИ расшифровки переговоров экипажа Ан-148 перед крушением
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07.03.2018 00:02
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СМИ поступили неэтично, опубликовав расшифровку переговоров
летчиков самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье,
заявил официальный представитель Росавиации. Вчера 23.40 |
комментариев: В опубликованной записи перепутаны диалоги пилотов,
заявил представитель Росавиации Фото: ЕРА По словам официального
представителя Росавиации, в расшифровке, публикуемой в средствах
массовой информации, “перепутаны диалоги пилотов и присутствуют
фразы, которых нет в аутентичной записи“.Представитель ведомства
также назвал публикацию расшифровки неэтичной, так как это не
соответствует требованиям и стандартам расследований авиационных
происшествий.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший
рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля, погибли 65
пассажиров и шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного
авиационного комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули
воздушных параметров самолета показывали неверные данные из-за
обледенения.Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на записи "черного
ящика", писала, что пилоты Ан-148 ругались, пока самолет не
врезался в землю.Сегодня Telegram-канал Mash опубликовал
расшифровку, предположительно, переговоров летчиков перед
крушением: они спорили из-за скорости самолета.
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