СМИ поступили неэтично, опубликовав расшифровку переговоров летчиков самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, заявил официальный представитель Росавиации. Вчера 23.40 | комментариев: В опубликованной записи перепутаны диалоги пилотов, заявил представитель Росавиации Фото: ЕРА По словам официального представителя Росавиации, в расшифровке, публикуемой в средствах массовой информации, “перепутаны диалоги пилотов и присутствуют фразы, которых нет в аутентичной записи“.Представитель ведомства также назвал публикацию расшифровки неэтичной, так как это не соответствует требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.По данным Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за того, что модули воздушных параметров самолета показывали неверные данные из-за обледенения.Газета "Коммерсантъ", ссылаясь на записи "черного ящика", писала, что пилоты Ан-148 ругались, пока самолет не врезался в землю.Сегодня Telegram-канал Mash опубликовал расшифровку, предположительно, переговоров летчиков перед крушением: они спорили из-за скорости самолета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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