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Lama випустила новий трек після довгої паузи (ВІДЕО)
07.03.2018 00:03
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Відома співачка Lama днями потішила шанувальників, випустивши новий трек під назвою "Привіт-привіт". Автором слів і музики виступила сама зірка.

"Ця пісня народилася в мені задовго до того, як я переклала її на ноти. "Привіт-привіт" - це моє звернення до Всесвіту – до природи, батьків, друзів, коханих і моїх найвідданіших прихильників. Коли я її співаю, я перебуваю з кожним із вас наодинці", - каже співачка.

Також Lama пообіцяла завсім скоро випустити відео на пісню. Чекаємо!


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