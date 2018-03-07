В компании отметили, что продажи и прибыль упали впервые за 13 лет.

Слабые показатели в Lego считают причиной того, что компания должна дешево распродавать избыточные запасы.

Пресс-секретарь Lego заявила, что в компании «слишком много» запасов на складах и в магазинах.

«В магазинах не было довольно места для получения игрушек 2017 года, а двигателем торговли игрушками является новизна», — добавила она.

Кубикам Lego — 60!

Датская компания по производству игрушек также сообщила, что в прошлом году снизила свою производительность.

Руководитель Lego Group Нильс Кристиансен заявил, что «нет ни одного быстрого выхода» из ситуации, и компании понадобится «некоторое время» для возобновления роста.

О слабых показателях компании в Lego сообщили после того, как она сократила в сентябре 1400 рабочих мест во всем мире. Тогда отмечалось, что бизнес компании требовал «перезагрузки».

Доходы за 2017 год сократились на 8% до 5,8 млрд долларов по сравнению с 6,3 млрд долларов в 2016 году.

Прибыль до налогообложения в 2017 году снизилась на 18% до 1,7 млрд долларов.

«В течение года доходы уменьшились, однако потребительские продажи или продажи в магазинах оставались на том же уровне. Это свидетельствует о том, что потребители (дети и их родители) продолжают покупать у розничных торговцев», — отметила пресс-секретарь Lego.

Lego в цифрах

«2017 год был сложным, и в целом мы не удовлетворены финансовыми результатами», — отмечает руководитель Lego Group Нильс Кристиансен.

Однако, по его словам, показатели компании улучшились к концу года, а объемы продаж в декабре выросли на семи из 12 крупнейших рынков.

Компания увеличивает продажи на новых рынках, особенно в Азии.

В Lego отметили, что видят «сильный потенциал» своего бизнеса в Китае, где продажи в прошлом году выросли с двузначным показателем.

«Мы начали 2018 год в лучшей форме, и в течение ближайшего года мы стабилизируем бизнес, продолжив инвестировать в замечательные продукты, эффективный глобальный маркетинг и усовершенствованное производство», — сказал г-н Кристиансен.

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