Литовско-польско-украинская военная бригада проведет подготовку по стандартам НАТО личного состава штаба одного из десантных батальонов Вооруженных сил Украины, рассказал руководитель тренировочной миссии, полковник Владимир Юданов. Вчера 23.55 | комментариев: Учения продлятся месяц Фото: mil.gov.ua Учения продлятся месяц. По словам руководителя миссии, украинского полковника Владимира Юданова, "ЛитПолУкрбриг" проведет подготовку по стандартам НАТО личного состава штаба одного из десантных батальонов Вооруженных сил Украины.Польский капитан Мартин Плонка рассказал, что во время тренировок офицеры штаба почти не будут пользоваться компьютерами, а прибегнут к бумажными картам и блокнотам. Таким образом смоделируют ситуацию ведения боевых действий, когда невозможно задействовать электронные средства.Литовский майор Костас Петровас подчеркнул, что основное внимание во время занятий будет обращаться на "процесс принятия решений и философию ведения боевых действий".Легенда учений предполагает, что одна из вымышленных стран имеет территориальные претензии к своему соседу и захватывает часть ее территории. Батальону ВСУ приказано защитить границы государства, остановить агрессию и перейти в наступление с целью вытеснения врага.Литовско-польско-украинская бригада была создана в сентябре 2014 года. От Польши в ее состав вошло около двух тысяч военнослужащих, от Украины – 545, от Литвы – 350. Бригада несет службу под эгидой ООН, НАТО и Евросоюза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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