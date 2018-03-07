В Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления по состоянию на 6 марта 2018 года внесено более 200 тыс. деклараций за 2017 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает со ссылкой на .

"По состоянию на сегодня на 12 часов 00 минут уже подано в список 207 836 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год", - говорится в сообщении.

Как отмечается, очередной этап подачи деклараций продлится до 1 апреля этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 по 20 февраля 2018 года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поступило 750 запросов на проведение специальной проверки относительно лиц, претендующих на должности, которые предусматривают занятие ответственного или отдельно ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, в том числе относительно сведений, представленных лично.

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