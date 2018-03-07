Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель», — написал премьер.

По его словам, пенсии пересчитают по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу (Минобороны, МВД, и другие). Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд, заверил Гройсман.

«Для перерасчета пенсий военнослужащим (кроме лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

При пересчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года», — пояснил он.

Пенсии будут повышаться поэтапно, предупредил глава правительства.

«На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 — еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн», — пообещал глава Кабмина.

При пересчете пенсий также учтены требования Закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц» в части перерасчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом «О Национальной полиции Украины». Пенсии им будут перечислены с 1 января 2016 с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период, заверил Гройсман.

«То есть с 1 января 2018 они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться с 1 января 2019 года. В общем пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий», — добавил премьер.

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