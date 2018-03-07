Председатель Верховной рады Украины заявил, что необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между ВРУ и волонтерами.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины, передает со ссылкой на .

Сегодня, 6 марта, Парубий провел рабочую встречу с представителями общественных волонтерских организаций. Во вступительном слове он высказался за налаживание более тесного и системного сотрудничества между ВРУ и представителями волонтерского движения в Украине.

"Путин многое просчитал - состояние украинской армии, службы безопасности, состояние милиции. Он не мог просчитать одного - сотен тысяч граждан, некоторые из которых прошли только недельную или двухнедельную выучку и пошли на фронт. И сотни тысяч граждан своими усилиями обеспечили то, чего не могло сделать государство", - отметил Парубий.

В свою очередь, представители волонтерских организаций сообщили, что уже сегодня много волонтеров занимаются разработкой законодательных инициатив и "готовы помогать экспертной оценкой представителям власти".

"Нам не нужны статусы, мы хотим работать на Украину и на конечный результат", - отметили волонтеры.

Напомним, в прошлом году уволило свою сотрудницу за клевету на волонтеров в зоне АТО.

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