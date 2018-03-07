6 марта на острове Кюсю (Япония) произошло извержение вулкана Шинмодаке.

Высота дыма и вулканической пыли достигли более двухкилометровой высоты.

Об этом сообщила главная метеорологическая служба Японии, которая зафиксировала природное явление.

В прошлом году публиковались видеозаписи взрыва вулкана Симмоэ в той же Японии. Уровень опасности в окружном регионе достиг трех баллов из пяти возможных.

Это подразумевает запрет для местного населения и гостей острова на восхождение и приближение к горному массиву. Специалисты обращают внимание, что людям стоит не заходить в двухкилометровую зону от вулкана.

Высокие — четырехбальный и пятибальный — уровни опасности предусматривают «подготовку к эвакуации» и «срочную эвакуацию» местных жителей.

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