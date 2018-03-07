Меру пресечения для Александра Волкова, который подозревается в
причастности к похищению активистов Юрия Вербицкого и Игоря
Луценко, избирали в режиме видеоконференции. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Активист Игорь Луценко был похищен
во время Революции достоинства, ему удалось выжить Фото: Ян
Медников / Facebook Срок содержания Волкова под стражей продлен до
4 мая. Меру пресечения избирали в режиме
видеоконференции.Злоумышленники напали на Луценко и
Вербицкого 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу, где
начали бить, требуя предоставить информацию о деятельности
Евромайдана. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и
отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.Следствием
были установлены 13 лиц, которые организовывали или были
исполнителями похищения Луценко и Вербицкого, 10 из них находятся в
розыске.Под стражей находится предполагаемый
исполнитель похищения Александр Волков. Сторона потерпевших
опасалась, что мера пресечения могла быть изменена.
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