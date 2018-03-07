Меру пресечения для Александра Волкова, который подозревается в причастности к похищению активистов Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, избирали в режиме видеоконференции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Активист Игорь Луценко был похищен во время Революции достоинства, ему удалось выжить Фото: Ян Медников / Facebook Срок содержания Волкова под стражей продлен до 4 мая. Меру пресечения избирали в режиме видеоконференции.Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу, где начали бить, требуя предоставить информацию о деятельности Евромайдана. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.Следствием были установлены 13 лиц, которые организовывали или были исполнителями похищения Луценко и Вербицкого, 10 из них находятся в розыске.Под стражей находится предполагаемый исполнитель похищения Александр Волков. Сторона потерпевших опасалась, что мера пресечения могла быть изменена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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