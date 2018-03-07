провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передает со ссылкой на .

"Глава государства проинформировал вице-президента о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.

З Віце-президентом США Vice President Mike Pence телефоном обговорили поточну ситуацію на Донбасі та подальші кроки з ме...

Опубліковано Петром Порошенком 6 березень 2018 р.

Напомним, 2 марта Трамп продлил на год национальную чрезвычайную стратегию против России из-за ее аннексии Крыма и агрессии в Украине.

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